OL : Entre Lyon et Liverpool, Aouar a hésité et il a tranché

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Devenu un des cadres de l'Olympique Lyonnais grâce à ses performances, Houssem Aouar a signé il y a seulement deux ans et demi son premier contrat professionnel avec le club où il avait été formé. Mais avec franchise, se confiant dans les colonnes de Planète Lyon, le milieu de terrain de 20 ans avoue qu'avant de parapher son contrat avec l'OL, il avait clairement envisagé une autre solution. Car un grand d'Europe s'était proposé pour l'accueillir et forcément, Houssem Aouar a longuement pesé le pour et le contre.

Car face au club de Jean-Michel Aulas, il y avait tout de même Liverpool. « Avant que je signe mon premier contrat professionnel à l’Olympique lyonnais en juillet 2016, Liverpool s’est intéressé à moi. On a alors bien réfléchi avec mes proches sur la décision à prendre, ce qui était le mieux pour ma progression… Et on a opté pour l’OL car c’est mon club de cœur et mon objectif était vraiment de réussir ici, dans ma ville », confie Houssem Aouar, qui visiblement ne regrette pas cette décision. Car l'exemple de certains de ses anciens coéquipiers au centre de formation de l'OL, suivez mon regard du côté de Monaco, confirme que le milieu lyonnais a fait très clairement le meilleur choix possible.