OL : Entre Luis Suarez et Lisandro, Lyon n'a pas hésité

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Revenant sur son passage à l'Olympique Lyonnais, Claude Puel a confié dans France-Football que l'OL avait longuement hésité entre deux joueurs afin de remplacer Karim Benzema.

Désormais installé sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a accepté de revenir sur un match entré dans la légende de la Ligue 1, à savoir le fameux Lyon-Marseille du 8 novembre 2009, lequel s'était terminé par un score de 5-5 après un match totalement fou. Et dans l'entretien accordé par l'entraîneur français, qui passait là sa deuxième saison à l'OL, on apprend qu'avant de faire signer Lisandro Lopez, qui est ensuite devenu un joueur mythique de Lyon, Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais avaient un autre nom en tête, celui de Luis Suarez, qui commençait alors à briller sous le maillot de l'Ajax Amsterdam. Finalement, l'Olympique Lyonnais avait opté pour Licha, un épisode que Claude Puel n'a pas du tout oublié et dont il assume totalement la responsabilité.

Lisandro préféré à Luis Suarez, Lyon ne regrette pas

Dans FF, le coach lyonnais de l'époque raconte cette grosse hésitation vécue par l'OL face à un choix décisif. « A l’intersaison, il y avait eu un très gros changement avec le transfert au Real Madrid de Karim Benzema et nous avions fait venir Lisandro Lopez (...) Karim était parti au Real Madrid, Fred nous avait quittés un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. À l’époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l’Ajax Amsterdam. J’aimais beaucoup ce joueur, mais finalement on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes », explique Claude Puel. A en lire les réactions des supporters de l'Olympique Lyonnais, ce choix fait en 2009 n'est pas du tout un regret, malgré l'énorme carrière faite ensuite par Luis Suarez notamment à Liverpool et au FC Barcelone, car Lisandro Lopez est une icône du club rhodanien.