OL : Enorme coup de froid dans le dossier Yerry Mina à l'OL !

Mardi, RMC faisait état d'une offre de 30ME transmise par l'Olympique Lyonnais au FC Barcelone afin de s'offrir Yerry Mina, le défenseur central international colombien. Mais, si pour l'instant nul ne sait si cette proposition est réelle, du côté du clan Yerry Mina on ne semble pas avoir eu connaissance d'un quelconque intérêt de l'OL.

Dans des propos tenus sur la radio colombienne CaraCol, avant de prendre l'avion pour Barcelone, l'oncle du défenseur, qui fait partie de ses représentants, a mis les choses au point concernant l'avenir de Yerry Mina. « Yerry veut avoir du temps de jeu cette saison et nous verrons quelle est la position du FC Barcelone. Nous avons reçu d’excellentes offres de clubs du Qatar, d’Angleterre, d’Italie, de Russie et d’Allemagne », a précisé Jair Mina, qui n'a pas cité la France comme un des possibles points de chute pour le joueur du Barça. Reste que le dossier va désormais s'accélérer, les dirigeants barcelonais et les représentants du défenseur ayant prévu des réunions durant la semaine afin d'envisager l'avenir du joueur. La concurrence semblant énorme concernant Yerry Mina, l'Olympique Lyonnais va devoir frapper fort s'il veut aboutir à un transfert.