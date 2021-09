OL : En L2, il n'oubliera jamais Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malgré un statut de numéro deux derrière Anthony Lopes pendant de longues années, Mathieu Gorgelin garde un souvenir impérissable de son passage à l’Olympique Lyonnais.

Le poste de gardien de but est assez particulier dans le monde du football. Vu que contrairement à tous les autres postes, celui de portier n’est pas vraiment exposé au turnover. En règle générale, il y a toujours un gardien titulaire et un numéro deux dans chaque club. Autant dire que certains éléments passent une grande partie de leur carrière assis sur un banc de touche en tant que remplaçant. Malgré tout, ce rôle ingrat de numéro deux est très important. Et ce n’est pas Mathieu Gorgelin qui dira le contraire. Car s’il vit actuellement sa meilleure vie en tant que titulaire au Havre en Ligue 2, depuis 2019, l’homme de 31 ans a longtemps ciré le banc du côté de l’OL.

« L'OL restera toujours un énorme morceau de ma vie »

Remplaçant historique d’Anthony Lopes pendant huit saisons, le natif d’Ambérieu-en-Bugey a quand même joué 20 matchs dans son club de coeur. Et pas n’importe lesquels, puisqu’il a notamment participé à un derby contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard en 2013, avant d’affronter le Barça de Leo Messi au Camp Nou en Ligue des Champions lors de son dernier exercice à l’OL. Autant dire que Gorgelin garde d’énormes souvenirs de son passage chez les Gones. « Je jette toujours un oeil aux résultats de l'OL. Même en tant que numéro deux, j'ai vécu des émotions avec l'OL que je ne vivrais nulle part ailleurs. L'OL restera toujours un énorme morceau de ma vie. Je ne peux que remercier les gens que j'ai croisés et qui m'ont fait progresser. Mais c'est fini, j'ai tourné la page depuis », a avoué, dans les colonnes du Progrès, Gorgelin, qui rêve maintenant de défier l’OL au Groupama Stadium avec Le Havre. Peut-être même face à Lopes, son ancien coéquipier.