OL : Emerson se précipite pour quitter Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat à Lyon par Chelsea cette saison, Emerson ne poursuivra pas sa carrière à l’OL au-delà du mois de juin.

Titulaire indiscutable aux yeux de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais cette saison, Emerson vit ses dernières semaines dans la capitale des Gaules. En effet, le défenseur gauche prêté par Chelsea ne restera pas à l’OL à l’issue de la saison. Proche de revenir à Chelsea dès le mois de janvier, les Blues ayant sollicité Jean-Michel Aulas pour récupérer l’international italien afin qu’il comble la blessure de Ben Chilwell, Emerson ne souhaite pas continuer son aventure à Lyon selon Sébastien Denis. « Emerson devrait retourner à Chelsea. Outre son salaire trop élevé pour les finances de l'OL, le joueur n'a pas spécialement envie de rester à Lyon. Bruno Cheyrou prospecte déjà pour lui trouver un remplaçant à bas prix ou songe à tenter un nouveau latéral gauche en prêt » a publié sur son compte Twitter le journaliste de Foot Mercato.

Emerson trop cher pour l'OL

Utilisé à 29 reprises par Peter Bosz toutes compétitions confondues à l’OL cette saison, Emerson va forcément laisser un vide dans la mesure où il était un titulaire indiscutable. Il n’a cependant jamais affiché le niveau attendu d’un champion d’Europe et c’est sans regret que Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou vont le voir repartir à Chelsea. Un constat d’autant plus valable que le salaire XXL d’Emerson ne permettait de toute façon pas à Lyon de le conserver. Selon les estimations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais assume cette saison 280.000 euros par mois du salaire d’Emerson. Mais les émoluments globaux de l’international italien s’élèvent au total à 700.000 euros mensuels. Autant dire qu’en cas de transfert définitif, il serait totalement impossible pour l’Olympique Lyonnais d’assumer un tel niveau de salaire. C’est donc sans trop de regrets mais avec une pointe de déception quand même que l’OL verra bel et bien Emerson repartir à Chelsea à la fin de la saison.