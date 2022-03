OL : Emerson plaide non coupable après le mercato

Dans : OL.

Prêté par Chelsea jusqu’à la fin de la saison, Emerson a été sollicité pour un retour chez les Blues en janvier. Finalement, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais n’a pas bougé. Et même si l’on évoquait sa volonté de retrouver le club londonien, l’international italien assure qu’il n’est pas intervenu dans les discussions.

C’était l’un des feuilletons du mercato hivernal à l’Olympique Lyonnais. Outre les dossiers Sardar Azmoun ou encore Bruno Guimarães, le club rhodanien a dû gérer le cas Emerson Palmieri. Rappelons que le latéral gauche avait été prêté par Chelsea pour une saison l’été dernier. Seulement voilà, les Blues ont été confrontés à la grave blessure de Ben Chilwell et ont émis le souhait de récupérer leur joueur envoyé à Lyon. Encore fallait-il obtenir l’accord de toutes les parties impliquées.

En ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, la direction a toujours fait savoir qu’il n’était pas question d’interrompre le prêt. Chelsea a bien tenté de proposer une compensation financière pour annuler le deal. Mais les Gones ont refusé jusqu’au bout. A l’image de l’entraîneur Peter Bosz, le pensionnaire de Ligue 1 s’est publiquement exprimé sur ce dossier. Alors que le principal intéressé, lui, a gardé le silence pendant le mercato. Laissant ainsi courir la rumeur selon laquelle il était favorable à un retour à Chelsea.

Une information démentie par Emerson en conférence de presse. « Tout le monde le sait, la vérité est que Chelsea a voulu me récupérer cet hiver et Lyon a dit non, a répété l’international italien. C'était entre les deux clubs, je ne m'en suis pas mêlé. Chelsea m'a libéré pour être ici et j'ai travaillé à l'OL. » Le joueur sous contrat chez les Blues ne se serait pas mouillé cet hiver. Une position plus claire sera peut-être nécessaire en fin de saison, moment où l’Olympique Lyonnais devra décider de lever ou non son option d’achat prioritaire.