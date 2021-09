OL : Emerson expulsé, Denayer blessé et Lorient marque, la triple peine !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après seulement un quart d'heure de jeu, et alors que Lyon et Lorient étaient toujours à égalité (0-0), la formation de Peter Bosz a pris la foudre sur la même action. En effet, sur un contre des Merlus, Le Fée était déséquilibré légèrement par Emerson, et l'arbitre expulsait le défenseur italien prêté par Chelsea à l'Olympique Lyonnais. Mais lancé lui aussi à la poursuite de Le Fée, Jason Denayer était également au sol victime d'un souci musculaire, le défenseur belge étant contraint de céder sa place à Diomandé, tandis que Houssem Aouar était lui remplacé par Henrique, un choix tactique du coach nérlandais. Et comme si cela ne suffisait pas pour Lyon, sur le coup franc accordé suite à la faute d'Emerson, Laurienté crucifiait Anthony Lopes. Une triple peine bien lourde pour l'OL.