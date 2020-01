OL : Embrouille avec les supporters, Marcelo n'y est pour rien !

Dans : OL.

Suite à une première partie de saison compliquée en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne dispose plus vraiment d’une bonne relation avec ses supporters. Et ce n’est pas le passage à l’an 2020 qui aura arrangé les choses…

Durant ce premier acte de la nouvelle décennie, le club rhodanien aura trois objectifs : remonter sur le podium du championnat, remporter une coupe nationale, et réaliser un exploit en Ligue des Champions. En février et mars prochains, l’OL tentera effectivement de venir à bout de la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale. Mais si le Groupama Stadium sera plein pour ce grand évènement continental, le groupe Lyon 1950 ne sera pas au complet le 26 février. En fin d’année dernière, certains membres avaient demandé un tarif plus raisonnable pour leur virage. Sans succès, puisque le prix des places, allant de 40 à 234 euros pour les abonnés, et de 60 à 300 euros pour les non-abonnés, est jugé trop élevé. Par conséquent, le Kop Virage Sud a publié un long message sur sa page Facebook jeudi.

« Nous nous satisfaisons de la baisse de certaines places du virage (celles pour les non-abonnés notamment) suite à nos premiers échanges avec le club. Il est cependant dommage que le tarif de 40 euros défini à l'encontre des abonnés en virage inférieur ait été maintenu à ce niveau inadapté. Inadapté, il l'est également en souvenir des propos de Juninho qui voulait que soit créée une atmosphère spéciale au Parc OL. Comment demander l'union sacrée et une ambiance particulière quand certains des plus fidèles seront exclus de la fête par cette grille tarifaire ? Le contexte sportif, bien en deçà de nos espoirs, les relations inexistantes avec les joueurs ne contribuent en rien à accepter des prix élevés comme jamais. Cette situation a suscité un débat au sein des membres les plus actifs de Lyon 1950. Aussi, la décision a été prise de ne pas donner de consignes collectives. Ceux qui le veulent et le peuvent viendront profiter de ce qui sera une des rares affiches de cette triste saison sportive. Un certain nombre (une majorité), dans l'impossibilité d'ajouter 40 euros supplémentaires à un budget annuel déjà conséquent ou ne voulant pas cautionner les tarifs du club, fera le choix douloureux de ne pas être présent ce soir là. Un rassemblement dans un bar de Lyon pour regarder le match est envisagé », a lancé, dans un communiqué, le groupe de supporters lyonnais, qui pense faire payer tout cela à la direction de l’OL en menant des « actions » lors des prochains matchs ou lors de ce fameux OL-Juve.