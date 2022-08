OL : Duluc déçu, Paqueta ne mérite pas West Ham

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi, il est apparu que West Ham a lancé sa grande offensive pour recruter le lyonnais Lucas Paqueta. Le Brésilien va t-il résister à l'appel de la Premier League ? Pour Vincent Duluc, Paqueta peut viser bien mieux que les Hammers.

Ça y est, l'alerte est lancée pour l'OL ! Malgré les rumeurs de départ impliquant Lucas Paqueta, les Lyonnais avaient été laissés tranquilles pendant tout l'été. Le Brésilien a fait l'objet d'approches timides de certains clubs comme Newcastle mais rien de concret. Si bien que le milieu de terrain a pu suivre la préparation normale du côté de l'OL, participant aux deux premiers matches de championnat. Mais, à quelques jours de la clôture du marché, West Ham est obligé de sortir du bois. La lanterne rouge de Premier League doit se renforcer et cela passe par Lucas Paqueta.

West Ham, un tremplin pour Lucas Paqueta

Les Hammers ont proposé 40 millions d'euros à l'OL pour l'international brésilien avant de surenchérir à 50 millions d'euros. Deux offres qui n'ont pas été acceptées par le club rhodanien, lequel a fixé le minimum attendu à 60 millions d'euros. Les chances de voir le milieu brésilien s'en aller ont sérieusement augmenté même si la position du joueur n'est pas claire. Un départ serait frustrant pour les supporters lyonnais tout comme pour Vincent Duluc. Que ce soit le montant ou la destination, ce transfert aurait un goût de trop peu. Paqueta peut viser mieux que West Ham, club qui reste un simple tremplin pour le journaliste de l'Equipe.

🚨WEST HAM OFFRE 40M€ POUR PAQUETA 🚨



🗣️ @vincentduluc : "Il devrait pouvoir prétendre à mieux que West Ham, mais il y a peut être l'effet tremplin du championnat d'Angleterre" #EDG pic.twitter.com/xjAChPfp1D — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) August 24, 2022

« Après il faut voir, il y a l’effet tremplin du championnat d’Angleterre. Tous les joueurs savent qu’il faut signer peut-être une fois, en Angleterre, dans un club moyen pour avoir une meilleure chance de jouer dans un top club. Après, c’est quand même le titulaire au poste de numéro 10 en équipe du Brésil. Il devrait quand même pouvoir prétendre à mieux que West Ham et il l’a pas. Peut-être que si Bernardo Silva finit par quitter City, Guardiola reviendra vers lui. C’était un peu son espoir mais, au fur et à mesure que les jours passent, c’est une possibilité qui s’en va. Et, pour le prix c’est L1-Angleterre. S’il était en Angleterre, il vaudrait le double », a t-il développé dans l'Equipe de Greg. Reste que, sur les dernières saisons, West Ham est aux avant-postes de la Premier League. Les Hammers jouent d'ailleurs la Ligue Europa conférence, contrairement à l'OL.