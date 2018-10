OL : Dugarry ose le sujet qui fâche, Lyon doit-il virer Genesio ?

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio n'aura pas été serein très longtemps, puisque l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais se retrouver sous le feu des critiques malgré la victoire de l'OL contre Nîmes et surtout le nul à Hoffenheim. Car même si les résultats sont là, l'équipe lyonnaise a montré des lacunes inquiétantes. Pour Christophe Dugarry, il est évident que Jean-Michel Aulas doit faire quelque chose avant le crash de sa formation.

Et afin d'éviter une chute de l'Olympique Lyonnais, Christophe Dugarry a émis quelques idées lors de son émission. « Je commence à m’inquiéter. J’ai l’impression que le président Aulas est un peu coincé entre ce qu’il se passe comptablement – parce qu’en championnat ça se passe bien et ils sont invaincus en Ligue des champions – et la qualité du jeu proposée par son équipe. Effectivement les résultats sont cohérents depuis que Bruno Genesio est là. Mais à un moment, c’est aussi de la responsabilité de Genesio... Quand les carences se répètent, c’est qu’il n’arrive pas à trouver la solution et les mots. Quel remède à ces maux récurrents? Limoger l’entraîneur ou l’encadrer ? Comment faire ? Changer d’entraîneur ? L’aider ? Mettre un directeur sportif pour encadrer tout cela et remuer les joueurs? Les joueurs ont-ils besoin d’aller voir un psy? Sur deux buts encaissés par l’OL, je trouve que les joueurs ne sont pas concernés. 26 frappes contre eux en Ligue des champions, après les 23 frappes contre eux à Nîmes, c’est énorme! Et Fekir ne gommera pas les oublis de l’équipe. Au bout d’un moment, cela ne passera plus », prévient un Christophe Dugarry assez alarmiste pour l’Olympique Lyonnais et cela même si le club de Jean-Michel Aulas a les moyens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.