OL : Dugarry est sans pitié, Lyon ne mérite pas la Ligue des Champions !

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a perdu gros dans la course au podium en chutant sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy de Lille dans le choc de la 28e journée de Ligue 1 (1-0).

Reléguée à 10 points de l’actuel troisième, à savoir Rennes, l’équipe de Rudi Garcia a quasiment dit adieu à la Ligue des Champions. « Effectivement, on en a dix de retard, c'est beaucoup. Il faut être conscient de ça. Après, tant que mathématiquement c'est encore possible, c'est à nous de repartir de l'avant et d'enchaîner le plus de victoires possible » indiquait à ce sujet l’entraîneur de l’OL après la défaite à Lille. Au sein de l’Olympique Lyonnais, on souhaite y croire tant que cela sera mathématiquement possible. Mais pour Christophe Dugarry, on se dirige bien vers un duel entre Rennes et Lille pour la troisième place.

Et cela fait le bonheur du consultant de RMC, qui estime que l’OL ne mérite tout simplement pas une qualification en Ligue des Champions. « Pour moi, il y a des équipes qui travaillent bien et qui vont être récompensés. Rennes travaille bien, j’ai envie qu’ils soient récompensés. Lille a retrouvé de l’énergie, ils ont des jambes. Sincèrement tu voudrais que Lyon joue la Ligue des Champions avec ce qu’ils nous montrent ? Il y a trop de joueurs surcotés. Ça va contribuer à la progression du club (Lille ndlr). Rennes, Lille, sur ces derniers mois, sont les clubs qui travaillent le mieux. J’aimerais bien que les équipes qui travaillent et jouent bien soient récompensées » a indiqué l’ancien attaquant de l’Equipe de France, pour qui le Stade Rennais et le Lille OSC méritent clairement plus de figurer sur le podium en fin de saison que l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia apprécieront…