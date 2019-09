OL : Dubois titulaire en Bleu, Pavard lui laisse le champ libre

Dans : OL, Equipe de France.

Réputé conservateur, Didier Deschamps ne peut pas garder indéfiniment le groupe sacré en Russie l’été dernier.

En raison des blessures, des performances et des situations de certains joueurs, le sélectionneur de l’équipe de France est contraint de modifier la hiérarchie sur plusieurs postes. On pense notamment à la position de défenseur central gauche, où Samuel Umtiti paye son statut de remplaçant au FC Barcelone. Ou à celle de latéral droit, toujours occupé par Benjamin Pavard, mais peut-être pas pour très longtemps selon Carine Galli, davantage convaincue par les prestations du Lyonnais Léo Dubois.

« On a bien vu que Pavard a des soucis défensivement en Bleus, même pendant la Coupe du monde il n’a pas toujours été très bon, a rappelé la journaliste sur la chaîne L’Equipe. Forcément, il y a des postes où c’est très ouvert car il n’y a pas de joueur installé et le poste de défenseur droit en fait partie. Il y a une réelle possibilité que Léo Dubois passe devant. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne le revoie pas à l’avenir. D’autant que Pavard avec le Bayern, il y a plus de chances qu’il joue dans l’axe selon moi. Léo Dubois a toutes les qualités pour passer devant Pavard. » Pour s’imposer, l’ancien Nantais devra gagner en expérience sous le maillot bleu, un critère essentiel pour « DD ».