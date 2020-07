OL : « Dubai is open », Lyon fait passer le message

Dans : OL.

Nouveau sponsor officiel de l’Olympique Lyonnais, la compagnie aérienne Emirates a décidé de changer son message pour le prochain match du club rhodanien.

Après la rencontre amicale contre une équipe d’amateurs suisses pour se chauffer cette semaine, la formation de Rudi Garcia va se mesurer à Nice ce samedi. Une rencontre qui sera bien évidemment plus suivie et plus à même de prodiguer des enseignements. Ce premier coup de projecteur pour le nouveau sponsor principal sera utilisé pour faire un coup de publicité non pas à la compagnie aérienne, mais plus généralement à l’Emirat de Dubaï. L’entreprise émiratie va ainsi lancer un clin d’oeil sous forme de ce message « Dubai is open », pour faire savoir que le tourisme, l’une des raisons principales de la venue de visiteurs dans les Emirats Arabes Unis avec le business, était reparti sur les bords du Golfe persique.

Cela sera officiellement le cas le 7 juillet prochain avec l’ouverture des frontières aux touristes, avec toutefois des formulaires et des précautions à prendre, et une surveillance de 24 heures après l’arrivée dans le pays. Si un couvre-feu existe toujours après 22h00 pour éviter les rassemblements en boite de nuit, les attractions habituelles rouvrent progressivement les portes, et Dubaï tenait à le faire savoir. Un message qui laissera progressivement place au slogan plus classique d’Emirates, à savoir « Fly Better » qui sera de mise cette saison sur les maillots de l’Olympique Lyonnais.