OL : Du Queiroz, la pépite brésilienne dans le viseur de Lyon

Même si Jean-Michel Aulas souhaite revenir à une équipe made in Lyon, le club rhodanien ne s’interdira pas de miser sur un grand talent étranger lors du prochain mercato estival en cas de belle opportunité.

Historiquement, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont souvent misé sur des joueurs brésiliens pour compléter leur effectif. Juninho et Caçapa sont évidemment les meilleurs exemples mais plus récemment, des joueurs tels que Thiago Mendes, Lucas Paqueta ou encore Bruno Guimaraes ont également apporté à l’OL. Et si le jeune Du Queiroz était le prochain sur la liste ? Selon les informations de Goal, le milieu de terrain brésilien de 22 ans est une cible de premier choix de l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. Sous contrat avec son club des Corinthians jusqu’en décembre 2024, il réalise pour le moment une saison pleine au Brésil avec 30 matchs toutes compétitions confondues. Son profil plait à Peter Bosz, qui a soufflé son nom à Vincent Ponsot et à Bruno Cheyrou pour le mercato de l’OL alors qu’au milieu de terrain, seules des pistes franco-françaises ont filtré pour le moment (Tolisso, Sissoko, Veretout).

La piste Du Queiroz creusée par l'OL

En s’intéressant à Du Queiroz, l’OL s’attaque toutefois à un dossier délicat. Et pour cause, titulaire indiscutable dans son club des Corinthians, il sera très difficile à déloger comme son président l’a très clairement fait comprendre ces derniers jours. « Je cite Du en exemple parce qu'il joue de grands matchs et que la demande est importante. Mais nous n'avons pas l'intention de le vendre maintenant, il a beaucoup à évoluer, et la valorisation est inévitable. Nous n'avons pas l'intention de le vendre maintenant. Je ne peux pas mettre un prix sur lui. Tous ceux qui demandent, nous répondons que nous ne négocierons pas » a révélé le président Duílio Monteiro Alves, pour qui un transfert n’est pas à l’ordre du jour pour Du Queiroz, malgré la somme d’argent que ce dernier pourrait rapporter en cas de vente vers l’Europe. Nul doute que l’Olympique Lyonnais continuera dans tous les cas de suivre ce dossier. Pour plus tard, si ce n’est pas pour cet été…