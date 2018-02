OL : Dortmund, Lazio, Arsenal, OM, rien ne fait peur à Mariano

Dans : OL, Europa League, OM.

Qualifié après son très solide match à Villarreal, l’Olympique Lyonnais poursuit sa route comme la plupart des favoris dans cette épreuve.

Autant dire que le plateau des huitièmes de finale prend une toute autre allure à l’aube du tirage au sort, qui aura lieu ce vendredi à 13h00 en Suisse. Si Naples a trébuché face à Leipzig, après avoir beaucoup fait tourner au match aller, des clubs confirmés sur le plan européens sont encore au rendez-vous. On pense notamment à Dortmund en Allemagne, le Milan AC et la Lazio en Italie, Bilbao et l’Atlético Madrid en Espagne ou bien évidemment Arsenal pour l'Angleterre. Pas de quoi effrayer Mariano Diaz, qui a été interrogé par l’UEFA sur l’adversaire à éviter au prochain tour.

« On ne souhaite pas vraiment éviter un club en particulier. Aucun club, d’aucun championnat. Tous les adversaires seront difficiles à ce niveau. On espère juste faire au prochain tour deux matchs au niveau de ceux effectués contre Villarreal », a confié l’attaquant espagnol, persuadé que c’est l’OL et son niveau de jeu qui détermineront la suite de l’aventure, même si cela n’empêche pas d’avoir plus de chances de passer contre Plzen ou Kiev que face à Dortmund ou Arsenal. Sans compter le fait qu'une confrontation entre les deux derniers clubs français serait tout de même frustrant pour tout le monde.