OL ‍: Dominik Greif prêt à tout plaquer ‍?

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désireux de trouver rapidement son nouveau gardien de but titulaire après le départ de Lucas Perri, l'OL a jeté son dévolu sur Dominik Greif. Mais le portier du RCD Majorque se rapproche d'un autre club engagé en Ligue des champions.

L'Olympique Lyonnais est dans une impasse pour le dossier Dominik Greif. Les recruteurs rhodaniens ont rapidement coché son nom afin d'en faire le remplaçant idéal à Lucas Perri, vendu plus tôt à Leeds United. Sauf qu'ils se sont heurtés aux exigences strictes du RCD Majorque. La rencontre des deux camps lors du match amical opposant les deux formations en question n'a apparemment pas fait avancer les choses puisque depuis, les pensionnaires de Liga continuent de refuser les avances lyonnaises.

A ce jour, ces derniers demandent l'assurance de recevoir 5 millions d'euros pour laisser partir leur gardien, alors que le club de Michele Kang a proposé 4 millions fixes et 1 million sous forme de bonus divers, dont une grande partie est atteignable. Le dossier trainant en longueur, cela laisse l'occasion aux autres prétendants de jouer leurs cartes.

L'OL dépassé par Galatasaray

OL : Trois joueurs en grand danger, Lyon va trancher https://t.co/OBf2u1fPOS — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

Car oui, l'OL n'est pas seul sur ce dossier, loin s'en faut. On apprend via les informations de Politikam en Turquie que Galatasaray est entré dans la danse pour s'offrir Dominik Greif. Les dirigeants du club stambouliotes sont toujours à la recherche d'un gardien de but pour pallier le départ de Fernando Muslera. Après avoir tenté de s'offrir Ederson (Manchester City) et Gianluigi Donnarumma (PSG), le champion de SüperLig en titre tente donc une opération bien moins onéreuse en activant la même piste que l'OL. Et le coup dur ne s'arrête pas là pour les Gones : l'écurie turque a déjà transmis une offre officielle au club majorquin, tandis que la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions incite Dominik Greif à snober Lyon. La direction lyonnaise va probablement devoir passer à autre chose.