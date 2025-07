OL ‍: Dominik Greif, ça coince très brutalement

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désireux de faire de Dominik Greif son nouveau gardien de but après le départ de Lucas Perri, l'Olympique Lyonnais se heurte encore à la réticence du RCD Majorque. L'entraineur du club espagnol a confirmé que le Slovaque ne serait pas bradé.

La rencontre amicale entre l'Olympique Lyonnais et le RCD Majorque qui a lieu ce mercredi 30 juillet en fin d'après-midi n'a d'amical que le nom. Car si sur le terrain, il n'y a pas d'autres enjeux que de se préparer pour la saison prochaine, en coulisses, c'est le moment idéal pour des négociations. En effet, depuis le départ de Lucas Perri à Leeds United, la direction lyonnaise cherche un nouveau gardien de but titulaire. Les recruteurs ont ainsi jeté leur dévolu sur Dominik Greif… le portier de Majorque. Interrogé par Diario Mallorca présent sur place, Jagoba Arrasate, l'entraineur du club basé à Palma a confirmé un intérêt de l'OL… mais a bien refroidi les ardeurs.

Dominik Greif à l'OL, c'est plus compliqué que prévu

En effet, le quotidien majorquin affirme qu'une première offre va bel et bien arriver sur la table des dirigeants de Majorque. Cette dernière, estimée entre 4 et 5 millions d'euros, devrait suffire pour les convaincre de laisser partir Dominik Greif à l'OL. Ce dernier étant en fin de contrat dans un an, les Bermellones ne sont pas en position de force. Pour autant, l'entraineur espagnol voit les choses différemment. « C'est un excellent gardien, cela ne fait aucun doute. Certaines équipes s'intéressent à lui et nous verrons bien ce qui se passera, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas le laisser partir ou faire de cadeaux, car c'était notre gardien titulaire l'année dernière », a-t-il déclaré au sujet de son gardien de but dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais.

L'Olympique Lyonnais est donc prévenu. Même si les Gones sont en position de force sur le dossier, ils ne recevront aucun cadeau de la part du RCD Majorque qui entend bien récupérer le plus d'argent possible sur son gardien de but. En tout cas, le match amical entre les deux clubs est l'occasion pour toutes les parties concernées de venir à bout de ce dossier, dans l'intérêt de chacun.