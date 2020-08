OL : Domenech allume Guardiola et énerve Twitter

Dans : OL.

Après l'entraîneur de l'Atalanta, c'est Pep Guardiola qui a droit à un missile signé Raymond Domenech via les réseaux sociaux après la qualification de Lyon.

Raymond Domenech avait réussi à se mettre une bonne partie de l’Italie à dos en s’attaquant à Gian Piero Gasperini suite à la défaite de l’Atalanta contre le PSG, mais visiblement l’ancien sélectionneur national adore ce genre de polémique même si en retour il se fait détruire. Ce dimanche, au lendemain de l'élimination de Manchester City par l’Oympique Lyonnais en quart de finale de la Ligue des champions, Raymond Domenech balance un nouveau pavé dans la mare en faisant remarquer que si doué soit-il, Pep Guardiola a eu tout faux contre l’OL dans un match où l’enjeu était énorme.

Pour l’ancien coach des Bleus, la réalité a rattrapé l’entraîneur de Manchester City. « On livre Sterling à la vindicte populaire mais le vrai responsable du Brexit footballistique de Manchester City est bien la légende PeP him self. Après celle du sens tactique des Italiens, c’est cette notion floue de la beauté du jeu qui chavire devant la réalité », fait remarquer Raymond Domenech, qui évidemment a remis 1 euro dans la machine. « Raymond tu veux qu'on te rappelles qui es-tu ? », « On livre sterling ? C’est ta meilleure blague depuis la demande en mariage ! », « Raymond Domenech qui nous livre des commentaires acerbes sur les talents tacticien de Gasperini, Guardiola etc... Demain Jérôme Cahuzac nous parlera de la fiscalité en France et DSK de la fidélité amoureuse. Foutage de gueule ce Raymond sérieux ! », sont quelques-unes des réponses les plus courtoises au message de Raymond Domenech. Objectif atteint pour RD.