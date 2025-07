OL ‍: DNCG, Ligue 2 et mercato, tout s'arrange à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Avec le départ de John Textor, l’OL a frappé un grand coup pour tenter de redresser la situation et l’optimisme est de mise pour voir les choses s’arranger. C’est en tout cas l’avis du spécialiste Hugo Guillemet.

Deux ans après son arrivée à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor a officiellement été écarté du rôle opérationnel qu’il occupait jusqu’ici dans le Rhône. L’homme d’affaires américain va continuer à regarder tout cela de loin mais n’agira plus au quotidien sur la gestion de l’OL. Une excellente nouvelle pour les supporters, mais aussi pour Hugo Guillemet. Interrogé sur la Chaîne L’Equipe, le spécialiste du club rhodanien estime qu’avec le départ de John Textor, c’est tout un club qui va se remettre à marcher normalement. En plus d’injecter l’argent qui devrait permettre à l’OL de se maintenir en Ligue 1 devant la DNCG, Michele Kang va surtout permettre à tout le monde de retrouver sa place au sein du club.

Ainsi, l’organisation sportive pourrait se remettre à l’endroit, permettant à l’Olympique Lyonnais de travailler de nouveau comme un club normal, ce qui n’était clairement plus le cas avec un John Textor omniprésent au quotidien pour tout gérer. « Il va y avoir une cure d’austérité mais la grosse info, c’est quand même que Textor a été écarté. Le facteur d’instabilité à l’OL, c’était le fonctionnement opérationnel de Textor qui s’occupait de tout, qui appelait l’entraîneur avant et après les matchs, qui gérait les transferts… » lance d’abord le spécialiste de Lyon sur la chaîne L’Equipe, avant de poursuivre avec un réel optimisme pour l’avenir des Gones.

Hugo Guillemet optimiste pour l'OL

« Si avec moins d’argent, il n’y a plus ces problèmes-là et que le club se met à fonctionner normalement, ils vont mieux travailler. C’est une certitude, et du coup, on peut avoir une bonne surprise. Il n’y aura plus l’ingérence de Textor. Kang arrive et va donner un cadre, restreint sur le plan financier, mais dans ce cadre, les gens qui doivent s’occuper du sportif pourront s’en occuper » conclut Hugo Guillemet, convaincu que tout va tourner plus rond à l’OL désormais. Et cela même si les moyens financiers seront nettement moins importants dans un premier temps, Michele Kang ayant promis une cure d’austérité importante à venir pour satisfaire les demandes de la DNCG et ainsi maintenir le club en Ligue 1 cet été.