OL : Diomandé après Kalulu, l’AC Milan adore Lyon

Dans : OL.

Cet été, l’AC Milan a réalisé un joli coup sur le marché des jeunes joueurs en post-formation en recrutant Pierre Kalulu en provenance de l’OL.

Formé à l’Olympique Lyonnais, le défenseur central de 20 ans a signé son premier contrat professionnel à l’AC Milan cet été. Utilisé à seulement trois reprises par Stefano Pioli, le natif de Lyon peine à faire son trou en Lombardie. Cela étant, le leader de Série A n’a aucun doute sur les qualités de Pierre Kalulu, un véritable atout pour l’avenir. Globalement satisfait des qualités intrinsèques du joueur et de son état d’esprit, l’AC Milan pourrait tenter un nouveau coup avec un autre défenseur de l’Olympique Lyonnais dans les semaines à venir. Et pour cause, le site Calcio Mercato News rapporte que la direction milanaise, Paolo Maldini en tête, apprécie grandement le profil de Sinaly Diomandé.

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Rudi Garcia cette saison, l’international ivoirien a grillé Djamel Benlamri et s’est imposé comme le n°3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’OL, derrière Jason Denayer et Marcelo. Dur sur l’homme, plutôt rapide et pas maladroit dans les relances, le rugueux défenseur central de l’Olympique Lyonnais a déjà fait son petit effet auprès des plus grands scouts européens. Toutefois, il ne sera pas aussi simple de le recruter que Pierre Kalulu à l’été 2019. Et pour cause, Sinaly Diomandé est déjà un joueur professionnel de l’OL, dont le contrat dans la capitale des Gaules court jusqu’en 2023. Pour le recruter, l’AC Milan devra donc sortir le carnet de chèques et nul doute qu’au vu du potentiel du défenseur de 19 ans, Jean-Michel Aulas et Juninho réclameront une coquette somme…