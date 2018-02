OL : Dhorasoo estime que « la fin de Genesio est peut-être à souhaiter »

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, et plutôt du genre direct, Vikash Dhorasoo a évoqué ce lundi la situation de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de l’OL. Car depuis le nul contre l’AS Saint-Etienne, le coach rhodanien est de nouveau soumis à de vives critiques sur ses choix tactiques, les résultats actuels de l’Olympique Lyonnais n’étant pas à la hauteur des espoirs. S’il n’a rien contre Bruno Genesio, Vikash Dhorasoo estime quand même qu’il aura du mal à rester jusqu’au bout de son contrat dans un an.

« Historiquement Aulas n’aime pas trop virer ses entraîneurs, et en cours de saison cela n’arrive presque jamais, mais il y a toujours un moment où cela peut arriver. Car quand il fait cela, il se met en porte-à-faux, et il devient la cible. Il soutient son entraîneur jusqu’au bout et c’est appréciable. Mais si on l’entend moins défendre Genesio ces derniers mois, c’est peut-être parce qu’il prépare la fin de Genesio et c’est peut-être à souhaiter. Je trouve que Genesio est fragile sur ce banc de touche, il n’a pas la force d’un entraîneur qui a eu une grande carrière à ce poste, il doit tout le temps prouver et se remettre en question (...) sa situation devient compliquée », a confié, sur la chaîne L’Equipe, Vikash Dhorasoo, qui a également avoué que Jean-Michel Aulas n’aura probablement que faire des avis donnés ici et là concernant Bruno Genesio.