OL : Deux matchs sur le banc, Depay pique sa crise habituelle

Dans : OL, Ligue 1.

Sur le banc lors des deux derniers matchs de Ligue 1 à Strasbourg puis contre Montpellier, Memphis Depay traverse une période délicate à l’Olympique Lyonnais. Très peu à son avantage lors des matchs face à Barcelone en Ligue des Champions, l’international néerlandais a rejoint sa sélection avec un goût amer en bouche. Interrogé par la chaîne de télévision NOS, l’attaquant des Gones a de nouveau fait part de ses états d’âmes. Et s’il ne veut pas grossir le problème selon ses propres mots, il confie de nouveau son agacement devant la gestion de Bruno Genesio.

« Nous ne devrions pas rendre le problème plus gros qu’il ne l’est, mais je suis frustré par les derniers matchs. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas disputés. C’est quelque chose qui m’énerve… Les gens me demandent parfois comment il est possible que je ne puisse pas disputer le même match à Lyon qu’avec les Pays-Bas. Les statistiques montrent que je crée toujours plus d'occasions et que je suis impliqué. Je continuerai à le faire. La sélection arrive au bon moment. Je peux jouer dans une grande équipe qui a déjà obtenu de bons résultats et qui a la confiance pour continuer. Je ne peux pas me plaindre » a confié l’ancien attaquant de Manchester United, qui ne semble définitivement pas en phase avec Bruno Genesio dans la capitale des Gaules...