OL ‍: Deux joueurs vont signer, Grosso tombe des nues

Afin d'améliorer l'effectif de l'Olympique Lyonnais, John Textor prévoit de renforcer l'équipe avec un recrutement cet hiver. Deux joueurs sont attendus, alors que Fabio Grosso ne semble pas en avoir besoin.

Récemment, le média UOL a indiqué que l'OL était proche de recruter deux joueurs, Lucas Perri et Adryelson. L'un est un gardien tandis que l'autre est défenseur central. Les deux joueurs évoluent à Botafogo, club qui appartient à John Textor, l'actionnaire majoritaire de Lyon et qui souhaite démarrer une révolution au sein du club rhodanien. Ces deux transferts devraient se concrétiser autour de 20 millions d'euros. Les négociations seront plus simples, du fait que le milliardaire américain possède les deux clubs, de quoi faciliter l'échange. Toutefois, cette politique de recrutement ne plaît pas à tout le monde du côté des Gones, notamment Fabio Grosso. Récemment arrivé sur le banc de l'OL, le technicien italien est sceptique sur ces arrivées, dont il pense ne pas avoir besoin.

La méthode Textor, Fabio Grosso ne valide pas du tout

« Le niveau de l’équipe peut augmenter si on élève la concurrence. On peut avoir des choix en plus et si quelqu’un arrive pour nous amener sa qualité, on l’accueillera à bras ouverts. Mais c’est trop loin, il y a beaucoup de matchs difficiles avant. Au poste de gardien, on en a un de haut niveau. En défense, on a aussi des joueurs importants. S’ils ont des niveaux élevés pour nous faire progresser, on sera content de les avoir, mais je ne sais pas si ce sera le cas » a glissé l'entraîneur lyonnais dans un entretien avec Le Progrès. Fabio Grosso est satisfait d'Anthony Lopes dans les buts et n'est pas totalement convaincu par l'apport d'Adryelson en défenseur. Si l'ancien latéral gauche est ouvert à des recrues, il souhaite que ce soient des joueurs ciblés et qu'ils apportent réellement une plus-value au collectif.