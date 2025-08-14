OL ‍: Deux indésirables virés, Matic finalement sauvé ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Très actif dans le sens des arrivées, l'Olympique Lyonnais a deux semaines pour dégraisser un maximum son effectif. Plusieurs joueurs sont en danger mais deux éléments en particulier seront cédés par tous les moyens possibles.

Avec des moyens en baisse, l'Olympique Lyonnais a finalement recruté bien plus que prévu. Six joueurs ont été transférés (dont le cas particulier Matt Turner). Le milieu de terrain a reçu une attention toute particulière avec les venues des Tchèques Pavel Sulc et Adam Karabec ainsi que de l'Anglais Tyler Morton. L'OL possède donc un milieu très fourni, sans doute trop. La montée en puissance des jeunes Khalis Merah et Mathys de Carvalho offre jusqu'à 12 alternatives possibles à Paulo Fonseca. Pour des soucis tactiques et surtout financiers, Lyon est contraint de faire de la place.

Akouokou et Diawara sur la sellette

Jusqu'à trois joueurs pourraient quitter l'effectif rhodanien d'ici la fin du mercato estival. On pense naturellement à Nemanja Matic, deuxième salaire du club avec 400 000 euros mensuels. Néanmoins, les prétendants suffisamment riches pour l'accueillir sur la planète foot sont assez rares. De quoi sauver le Serbe ? C'est en tout cas ce que sous-entend le site Olympique et Lyonnais. Selon ses informations, deux milieux seulement doivent s'en aller à ce stade : Paul Akouokou et Mahamadou Diawara.

Boudés par Paulo Fonseca pendant la préparation, ils ne seront pas retenus en cas d'offre « satisfaisante ». C'est une évolution notable pour le jeune Diawara qui devait au départ bénéficier d'un prêt pour encore progresser. Avec un niveau stagnant, l'ancien parisien doit donc s'en aller s'il a une touche au mercato. Son expérience au Havre en seconde partie de saison dernière a été jugée mitigée mais un club français plus modeste que l'OL peut tenter sa chance. Akouokou a plus de possibilités, notamment en Espagne, mais l'Ivoirien bloque tout départ du Rhône pour le moment. La mission qui attend les Gones avec les deux hommes s'annonce donc périlleuse...