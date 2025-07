OL ‍: Deux départs de plus, Walid Acherchour panique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL vit pour l’instant un été compliqué et malgré le maintien en Ligue 1, le club rhodanien doit vendre pour renflouer les caisses. Après les départs de Lacazette, Cherki ou encore Almada, d’autres joueurs se dirigent vers la sortie, ce qui pose question sur la compétitivité de Lyon la saison prochaine.

Avec quelle équipe Paulo Fonseca va-t-il se présenter le 17 août prochain sur la pelouse de Lens lors de la première journée de Ligue 1 ? C’est la grande question du moment chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, où l’on a bien du mal à se projeter sur le visage de l’équipe pour la saison prochaine. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada, Nicolas Tagliafico (en attendant un possible retour) ont fait leurs valises et dans le sens des arrivées, c’est encore le calme plat pour le moment.

La DNCG a finalement maintenu l’OL en appel, une excellente nouvelle pour le peuple lyonnais, qui doit toutefois se préparer à vivre un mercato difficile car les dirigeants rhodaniens doivent continuer à vendre pour renflouer les caisses. Très courtisés, Malick Fofana et Corentin Tolisso pourraient être les prochains sur la liste. Mais s’ils venaient eux aussi à partir, cela commencerait à faire lourd pour Walid Acherchour. Au micro de RMC, le consultant a fait part de ses craintes pour l’OL d’autant que selon lui, ces deux départs sont plus que probables.

Tolisso et Fofana, les prochains sur la liste

« Tolisso et Fofana peuvent se dire qu’ils veulent faire partie de la grande braderie. A la place de Tolisso, si tu peux aller à Manchester United à 31 ans, c’est exceptionnel. Fofana, s’il a les sirènes de la Premier League, quand on voit les transferts qui se font à Liverpool ou Newcastle, ça donne envie. Comme prévu, Lyon va être décimé et va devoir repartir sur quelque chose de nouveau » s’inquiète Walid Acherchour, qui ne cite pas Lucas Perri, un autre taulier de l’OL lui aussi sur le départ et courtisé en Premier League. L’effectif lyonnais va connaître un bouleversement total durant l’été et la cellule de recrutement aura la pression pour compenser tous ces départs et bâtir un effectif compétitif malgré de faibles moyens financiers. D’autant que le directeur général Michael Gerlinger l’a annoncé, Lyon aspire toujours à jouer les premières places en Ligue 1 malgré le changement de direction de l’été.