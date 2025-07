OL ‍: Deux clubs anglais se clashent à cause de Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Privé de sa place en Ligue Europa, Crystal Palace l’a mauvaise. Le président des Eagles Steve Parish accuse Nottingham Forest d’avoir souligné la situation litigieuse de John Textor.

Crystal Palace dénonce une véritable injustice. Initialement qualifié pour la Ligue Europa, le vainqueur de la FA Cup a perdu sa place en C3. Le club reversé en Ligue Europa Conférence a été sanctionné par l’UEFA à cause de John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais et qui n’a pas vendu ses parts chez les Eagles avant le 1er mars dernier. C’est donc Nottingham Forest, septième de Premier League, qui apparaîtra dans le tableau de la Ligue Europa, après avoir dénoncé la situation de l’homme d’affaires américain dans un courrier adressé à l’instance. De quoi agacer le président de Crystal Palace Steve Parish.

Officiel : Textor prive Crystal Palace de Ligue Europa https://t.co/Cwf9nQbBSZ — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2025

« Si Nottingham Forest a un joué un rôle dans cette décision ? Oui. C'est ce qu'on nous a dit et je crois que cela a été rendu public, a réagi le dirigeant dans le podcast The Rest is Football. Ce genre de choses semblent se jouer en public. On dirait que certaines organisations ne font pas preuve d'une grande confidentialité. Mais on nous laisse croire que c'est ça le problème : si personne ne voulait intervenir, il n'y aurait pas de problème. Il faut que les gens s'occupent de leurs affaires. Certains diront que c'est bien, d'autres diront que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Je contrôle seulement les arguments que nous présentons à l'UEFA. »

Crystal Palace n'en restera pas là

Et parmi ces arguments, le président assure que John Textor ne gérait pas grand-chose à Crystal Palace. « Ce n’est clairement pas une bonne décision, selon nous. Nous savons de manière formelle que John n’avait pas d’influence décisive sur le club, a-t-il expliqué. Nous savons que nous l’avons prouvé au-delà de tout doute raisonnable, car c’est un fait. » Les Eagles ont donc saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). « Nous sommes très confiants. Nous pensons avoir de solides arguments juridiques », a annoncé Steve Parish, bien décidé à récupérer son billet dans les mains de Nottingham Forest.