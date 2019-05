OL : Des révélations précises sur Lyon version Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Si l'officialisation de la nomination de Sylvinho au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est susceptible d'intervenir samedi soir après le match OL-Caen au Groupama Stadium, tout comme celle de Juninho au poste de directeur sportif, on en sait un peu plus sur le style que le club de Jean-Michel Aulas va développer sous les ordres de son nouveau coach. Vagner Mancini, qui a été le premier à proposer à Sylvinho un poste d'adjoint au Cruzeiro il y a 8 ans, et qui est désormais au Sao Paulo FC, explique ce que le futur technicien lyonnais attend de ses joueurs. Et il en dit plus sur le style tactique qui devrait être appliqué à l'Olympique Lyonnais.

« Je l’ai rencontré lors d’un match de bienfaisance, on a discuté et, deux semaines plus tard, je l’ai pris comme adjoint. Il m’aidait sur le terrain mais aussi dans l’observation des adversaires. Il avait déjà une grande maîtrise de l’aspect tactique du jeu et aussi dans le relationnel avec les joueurs. Il ne va pas renier le footballeur qu’il était. Il sera donc un coach tactique, exigeant sur l’organisation tout en donnant une certaine liberté quand son équipe aura le ballon. Il va vouloir la possession mais avec des transitions offensives rapides et surprenantes », explique, dans L'Equipe, Vagner Mancini, qui précise que Sylvinho est très exigeant avec ses joueurs et d'une rigueur totale. Tout un programme, même si le technicien brésilien va tout de même devoir composer avec Juninho...mais aussi Jean-Michel Aulas.