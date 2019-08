OL : Des offres inacceptables pour Suso, réunion imminente à Milan

Dans : OL, Mercato, Serie A.

C'est SportMediaset qui l'affirme ce lundi après-midi, le dossier Suso pourrait se régler rapidement à l'AC Milan, mais pas vraiment dans le sens espéré par les supporters de l'Olympique Lyonnais, lesquels voyaient bien ce dernier remplacer Nabil Fekir. En effet, Alessandro Lucci, l'agent de du joueur espagnol, doit rencontrer dès ce lundi, ou plus vraisemblablement dans les 48 heures les dirigeants milanais afin de parler d'une prolongation pour Suso, lequel a encore trois ans de contrat avec l'AC Milan. Car le média italien affirme qu'aucune offre n'a réellement été suffisante pour convaincre le club lombard de vendre son joueur.

« Maldini et Massara ont jugé inacceptables les offres reçues jusqu'à présent pour le joueur espagnol. C'est pourquoi il est resté dans le groupe de Giampaolo jusqu'à aujourd'hui. En attendant, Suso a prouvé qu'il pouvait être le meneur de jeu que l'ancien entraîneur de Samp recherchait pour l'AC Milan. Il n’est donc plus évident que Suso puisse réellement partir lors de ce mercato et, de fait, la réunion avec Lucci pourrait cette fois-ci concerner une prolongation de contrat », affirme SportMediaset, qui ne parle même plus de l'intérêt lyonnais pour Suso. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas va se décider à hausser son offre afin de faire changer d'avis le board milanais.