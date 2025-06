OL ‍: Des clubs s’arrachent Adryelson, le cash va tomber

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour suite à un prêt peu convaincant à Anderlecht, le Brésilien Adryelson ne devrait pas s’éterniser à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central n’entre toujours pas dans les plans du club rhodanien alors que d’autres formations s’activent pour conclure son transfert définitif.

Adryelson n’a pas convaincu. Au moment de l’accueillir en prêt cet hiver, Anderlecht avait négocié une option d’achat à 6 millions d’euros, plus 10% sur une éventuelle plus-value. Mais le défenseur central de 27 ans, peu en vue lors des sept matchs qu’il a disputés en championnat, n’a pas donné envie aux dirigeants belges de miser sur son transfert définitif. Le Brésilien va donc retrouver l’Olympique Lyonnais, mais sans doute pas pour très longtemps.

Adryelson exclut le Brésil

Adryelson et le club rhodanien sont probablement sur la même longueur d’onde. D’un côté, l’ancien joueur de Botafogo n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca. Et de l’autre, le défenseur central arrivé à l’hiver 2024 n’a sûrement pas envie de s’éterniser au sein d’un club relégué administrativement en Ligue 2. Ça tombe bien, Adryelson a plusieurs opportunités pour son avenir. Grêmio reste à l’affût pour obtenir sa signature. Mais selon les informations d’UOL Esporte, le Gone sous contrat jusqu’en 2028 ne se voit pas revenir au Brésil. Ce sont donc les deux offres en provenance de l’étranger qui seront étudiées.

⚠️Olympiacos e Al-Jazira disputam a contratação do zagueiro Adryelson, ex-Botafogo | @UOLEsporte



Retorno para o futebol brasileiro perdeu a força. O defensor, no momento, tem a preferência de seguir no exterior. Detalhes (em parceria com Bruno Andrade)👇🏽https://t.co/nRwABZ43Ab — Felipe Silva (@felipee_sil) June 27, 2025

Comme Al Jazira aux Emirats arabes unis, l’Olympiakos a transmis une proposition à 3 millions d’euros. On est évidemment loin des 6 millions d’euros que l’Olympique Lyonnais espérait recevoir de la part d’Anderlecht. Mais dans ce contexte difficile où la direction doit vite remplir les caisses, le président et propriétaire John Textor ne peut pas faire durer les négociations. On peut penser que l’offre grecque retiendra l’attention d’Adryelson étant donné que le champion de Grèce disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.