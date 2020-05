OL : Des clubs morts d'ici fin 2020 ? Aulas l'annonce !

Dans : OL.

Le football français souffre financièrement mais les autorités gardent confiance. Jean-Michel Aulas l'est lui nettement moins et sent de la casse.

La ministre des Sports et la LFP le répètent, aucun club français ne sera laissé à l’abandon, et que tout sera mis en place pour que le football professionnel tricolore se sorte de cette crise gigantesque se termine sans dégât majeur. Mais si les hautes sphères se veulent rassurantes, du côté de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas est, lui, nettement moins optimiste. Pour le président de l’OL, il est évident que des clubs vont devoir mettre le clignotant, tant le cataclysme financier sera important et totalement incontrôlable. Et cela par ce que la LFP a été trop rapide en besogne.

Jean-Michel Aulas avoue, dans Le Progrès, son énorme pessimisme. « Les pertes du foot pro vont être au 30 juin 2020 de l’ordre de 700 à 900ME, ça va mettre en difficulté tout le système économique du football français. On verra, fin 2020, un certain nombre de clubs qui vont devoir s’arrêter. On voit bien que la quasi-totalité des pays est en train de redémarrer. L’Allemagne vient de fixer la date de reprise du championnat, ce qui permet de ne pas la mettre en situation économique gravissime », fait remarquer le patron de l’Olympique Lyonnais, qui ne voit pas l'épisode Covid19 se terminer sans dommage pour les clubs de Ligue 1. L'avenir dira si cette sombre prophétie se réalise, ou pas.