OL :Des Aulas dans tous les clubs, la France serait au sommet

Dans : OL.

Favorable à une saison blanche lors de l’interruption, Jean-Michel Aulas milite désormais pour la reprise à tout prix du championnat.

Le président de l’Olympique Lyonnais n’accepte pas du tout la décision du gouvernement, suivi par les instance, de stopper la saison 2019-2020 brutalement. Il multiplie les interviews et les recours, attaquant même la la LFP sur la légalité de cette décision prise clairement de manière précipitée à ses yeux. Une agitation qui agace certains, mais provoquer l’admiration d’autres. C’est le cas de Nabil Djellit, journaliste qui n’est pas spécialement connu pour aduler Jean-Michel Aulas, mais a tenu à lui rendre hommage devant les combats qu’il mène ces dernières semaines.

En France, Aulas est le seul à se battre pour trouver des solutions. A l'étranger, ils pensent tous comme lui. Et comme par hasard, leur football est devant le nôtre. Loin devant le nôtre... Il faudrait peut-être davantage d'Aulas en L1... https://t.co/0WIQfJJgDq — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 7 mai 2020

« En France, Aulas est le seul à se battre pour trouver des solutions. A l'étranger, ils pensent tous comme lui. Et comme par hasard, leur football est devant le nôtre. Loin devant le nôtre... Il faudrait peut-être davantage d'Aulas en L1… », a lancé le journaliste sur les réseaux sociaux. Un message approuvé par JMA en personne ce vendredi midi. Le raccourci est un peu rapide, même si certaines indiscrétions dans les instances, laissent à penser que si des hommes forts s’étaient mobilisés pour demander au gouvernement d’attendre avant de prendre une décision aussi radicale que l’arrêt définitif de la saison, cela aurait pu faire réfléchir en haut-lieu. Au lieu de cela, la FFF et la LFP se sont écrasés, et le football français craint désormais d’être le seul parmi les grands d’Europe à ne pas reprendre, avec les conséquences sportives et économiques à la clé.