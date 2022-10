OL : Des années de mauvais choix, Denis Balbir accuse

Dans : OL.

Sur la pelouse de Rennes dimanche, l’OL s’est incliné 3-2 et a encore subi la loi de ses « ex », à savoir Martin Terrier et Amine Gouiri.

Depuis plusieurs années, l’Olympique Lyonnais a pris l’habitude de faire briller ses anciens joueurs lorsqu’ils croisent la route de l’OL avec leur nouveau club. Martin Terrier et Amine Gouiri, anciens joueurs du club rhodanien, n’ont pas échappé à cette règle dimanche après-midi lors du match entre Lyon et le Stade Rennais. En effet, Terrier a inscrit un doublé tandis que Gouiri y est également allé de son petit but. Mais en réalité, l’histoire des ex qui brillent contre l’OL est loin d’être anodine selon Denis Balbir. Sur son blog sur le site de But, le journaliste a estimé que cela mettait surtout en lumière les erreurs de Jean-Michel Aulas et de la direction de l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. Un constat implacable qui sera certainement partagé par une partie des supporters de l’OL.

Denis Balbir et les failles de l'OL au mercato

« Maintenant le souci est tellement vieux et répétitif qu'on en vient presque à douter du sérieux de la cellule de recrutement pour recruter les bons profils. Laurent Blanc doit se saisir du problème et amener ses propres exigences au mercato d’hiver. Sur la pelouse du Stade Rennais, l'OL a encore été victime de ses « ex » : deux réalisations de Martin Terrier, une d'Amine Gouiri... Cela devient une mauvais habitude pour Lyon qui a concédé 18 buts de ses anciens joueurs depuis la saison 2018-19. C'est énorme ! Cela dénote des erreurs que l'OL a pu faire dans ses mercato passés. Lyon a laissé filer des jeunes joueurs dont certains auraient mérité leur chance » a accusé Denis Balbir, pour qui il est clair que l’OL a fait de grosses erreurs avec certains de ses joueurs en période de mercato, par exemple en laissant filer des perles telles que Martin Terrier ou encore Amine Gouiri pour des sommes parfois trop faibles aux yeux des supporters.