OL : Depay dans un plus gros club, il se prendrait une claque

Dans : OL.

C’est une rengaine qui revient quasiment tous les mois, Memphis Depay pourrait bien quitter l’OL pour tenter sa chance dans un club européen de plus gros calibre.

A chaque trêve internationale, et il y en a quelques-unes pendant l’automne, l’avenir de Memphis Depay est mis sur le devant de la table. Souvent, ce sont par ses propos dans la presse de son pays que l’attaquant néerlandais relance le sujet. Cette fois-ci, ce sont les rumeurs d’un intérêt de Tottenham pour sa situation qui ont fait le travail. Rejoindre le finaliste en titre de la Ligue des Champions aurait tout de même de l’allure, même si pour une fois, le buteur lyonnais a calmé le jeu dans les médias. Et de toute façon, a-t-il le niveau pour jouer chez les Spurs ? Geoffroy Garétier a la réponse.



« Il a déjà joué dans un plus gros club. Et il a été sur le banc. C’est la vraie question que l’on doit se poser. Est-ce que, dans un plus gros club, Memphis Depay jouerait. Franchement, j’ai quand même des doutes. Il était jeune quand il a quitté le PSV Eindhoven pour rejoindre Manchester United. Mais il s’est pris un four. Avec son caractère, ses performances en dents de scie et sa façon de ne pas être trop collectif, dans un plus gros club, à mon sens il serait remplaçant », a prévenu le consultant du Late Football Club, pour qui Memphis Depay fait bien de rester à l’OL, où il est l’une des vedettes du club.