OL : Denayer pour 0 euro, Lyon va tout perdre

Par Nicolas Issner

Jason Denayer plaît beaucoup à Florentino Perez et au Real Madrid. Le défenseur central belge, qui arrive en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, suscite l’intérêt d’autres cadors européens.

Jason Denayer n’a pas de soucis à se faire au vu des cadors européens qui le surveillent de près. Libre de tout contrat le 1er juillet prochain à l’OL, l’international belge (33 sélections, 1 but) n’a toujours pas resigné en faveur des Gones. Une chose est sûre, Jean-Michel Aulas aura du pain sur la planche pour convaincre son défenseur central de prolonger son contrat à Lyon. En effet, le joueur de 26 ans attire les plus grands clubs européens à ses pieds selon les informations du quotidien belge Nieuwsblad. Le FC Barcelone, la Juventus et Newcastle, nouvelle propriété saoudienne, se seraient renseignés sur le sort de Jason Denayer. Mais d’après les dernières nouvelles du quotidien espagnol AS, c’est désormais au tour du Real Madrid de toquer à la porte de l’OL.

Denayer au Real pour palier l’échec Rüdiger ?

Denayer est sur le radar du Real Madrid en tant qu'option de défense centrale de secours. @diarioas

(fin de contrat en juin prochain)



(fin de contrat en juin prochain) pic.twitter.com/kfleJyBepn — Real Madrid Univers (@Real_Univers) February 13, 2022

As annonce que la Juventus et le Real Madrid sont les deux principaux prétendants à la quête de Jason Denayer. Les Madrilènes sont à la recherche d’un nouveau renfort en charnière centrale pour la saison prochaine. Cette saison, Carlo Ancelotti aligne un duo Alaba-Militao suite aux départs de Sergio Ramos et Raphael Varane. Longtemps sur les tablettes de Antonio Rüdiger, Florentino Perez semble donner plus d’importance à la piste Denayer. L’Allemand, qui exigeait un gros salaire, devrait bientôt prolonger avec les Blues pour une rémunération annuelle d’environ 12 millions d’euros. De son côté, la Juventus souhaiterait à tout prix rapatrier le défenseur lyonnais de l’autre côté des Alpes pour remplacer De Ligt suite à un potentiel départ l’été prochain. Arrivé à Lyon en 2018 depuis Manchester City pour 10 millions d’euros, Jason Denayer devrait bel et bien connaître un autre tremplin dans sa carrière.