OL : Denayer hésite, Aulas cherche un remplaçant !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Quatre ans après avoir rejoint Lyon en provenance de Manchester City, Jason Denayer arrive en fin de contrat et l'OL souhaite conserver le défenseur belge dans son effectif.

Jason Denayer est désormais entré dans les derniers mois de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, et si le défenseur international belge a souvent dit qu’il se verrait bien rester plus longtemps entre Rhône et Saône, il n’a pour l’instant pas concrétisé cette intention. Tandis que le joueur de 26 ans se remet doucement d’une blessure à la cheville qui l’avait contraint d’abandonner ses coéquipiers lors du match contre Bordeaux, le 6 décembre dernier, Jean-Michel Aulas espère toujours parvenir à un accord avec lui. Car sinon, il devra se résoudre à le voir partir gratuitement, tout comme cela avait été le cas l’été dernier avec Memphis Depay. À l’occasion de la conférence de presse de présentation de Lindsey Horan, le président de l’OL a fait le point concernant Jason Denayer, laissant clairement entendre que si ce dernier quittait Lyon le club avait déjà une petite idée concernant son remplaçant.

Denayer veut être à 100% avant de décider s'il prolonge à Lyon

Présentation de Jason Denayer en compagnie de Bruno Genesio et de Florian Maurice demain mercredi à partir de 12h !

📺 En direct sur @OLTV_officiel pic.twitter.com/B9q4bPA9KN — Olympique Lyonnais (@OL) August 21, 2018

Pour Jean-Michel Aulas, c’est désormais au joueur belge et à ses conseillers de prendre une position définitive. « La balle est dans son camp. Vincent Ponsot a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j'ai échangé avec Jason directement. Il ne dit pas non, mais il ne dit pas oui tout de suite et préfère finir sa rééducation avant de décider. On a encore des chances de pouvoir le prolonger, mais comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes », a précisé le patron de l’Olympique Lyonnais, qui est bien conscient que dans cette négociation, c'est évidemment le joueur qui a l'avantage. Concernant le possible retour de Jason Denayer dans l’effectif de Peter Bosz, JMA a expliqué que sa présence contre l’OGC Nice, samedi au Groupama Stadium, semblait improbable, mais que le retour du défenseur belge était envisageable pour le déplacement à Lens la semaine suivante.