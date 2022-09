OL : Denayer a refusé de prolonger, voilà où ça se termine

Pendant des mois l'Olympique Lyonnais a tenté de trouver un accord avec Jason Denayer afin que le défenseur international belge prolonge son contrat. En vain. Mais pour ce dernier, il n'est pas certain que le choix a été sportivement bon.

En février dernier, alors que les représentants de Jason Denayer et l’OL discutaient déjà depuis des mois, Jean-Michel Aulas avait laissé poindre un brin d’agacement face aux exigences du joueur , alors blessé, et de ses agents pour prolonger un contrat qui s’achevait en juin. « La balle est dans le camp de Jason. Vincent Ponsot a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j'ai échangé avec Jason. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. On a encore des chances de pouvoir le prolonger. Mais comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes », admettait le président de l’OL. Et il avait raison, car finalement le clan Denayer a tout refusé, préférant être en position de signer où il le souhaitait durant ce mercato. Un choix que le défenseur de 27 ans n’est pas le premier à faire.

Excl: Shabab Al Ahli are closing in on Jason Denayer deal. Agreement now imminent with Belgian centre back available as free agent, sources close to club confirm. 🚨🇧🇪🇦🇪 #transfers



Denayer will fly to UAE in the next hours to discuss final details and then sign the contract. pic.twitter.com/PfoNGGQ6j3