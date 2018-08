OL : Denayer à l'OL, c'est 10ME pour City et 2ME de salaire annuel

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà présent à Lyon, où il se serait même entraîné lundi avec ses futurs coéquipiers, Jason Denayer doit encore régler un souci avec Manchester City avant d'officiellement parapher son contrat avec l'OL. A priori, les choses devraient être finalisées dans les prochaines heures, et le défenseur belge intègrera l'effectif de Bruno Genesio.

Ce mardi, le quotidien belge Het Laatste Nieuws affirme que pour aboutir à un accord avec Manchester City et Jason Denayer, Jean-Michel Aulas aurait accepté de verser une indemnité de transfert de 10ME au club anglais, tandis que le défenseur belge touchera lui 2ME net par an sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Le contrat de Denayer avec l'OL devrait porter sur une durée de 4 ans. Outre ce salaire conséquent, le défenseur central est persuadé que grâce à ses performances sous le maillot de l'Olympique Lyonnais il aura des chances supplémentaires pour revenir en équipe de Belgique, ce qui n'était plus le cas depuis qu'il était prêté à Galatasaray. Et cela d'autant plus que ces dernières semaines, aucun club anglais ne semblait vouloir le relancer, l'avenir de Jason Denayer étant annoncé au Celtic. Forcément, les atouts de l'OL étaient supérieurs et Lyon a raflé la mise.