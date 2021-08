OL : Un échange Dembélé-Pelkas ? Lyon répond sans détour !

Dans : OL.

Afin de faire signer Moussa Dembélé lors de ce mercato 2021, Fenerbahçe aurait émis l'idée d'une opération incluant Dimitris Pelkas. Mais l'Olympique Lyonnais refuse totalement ce deal.

Le dossier Moussa Dembélé semblait totalement refermé depuis la reprise de l’entraînement de l’Olympique Lyonnais. A l’époque, la rumeur avait renvoyé l’attaquant français à l’Atlético Madrid, mais très vite l’OL a réagi en confortant l’ancien joueur du Celtic, Petez Bosz et Jean-Michel Aulas recevant Moussa Dembélé pour lui dire que le club comptait sur lui. Cependant, l’hypothèse d’un départ de l’attaquant de 25 ans circule toujours dans les couloirs du Groupama Stadium et si la piste madrilène s’est totalement refermée, c’est du côté de Fenerbahçe que les regards se tournent. Le club stambouliote serait très intéressé par Moussa Dembélé, mais il y a un problème, c’est évident l’aspect financier. Car Lyon ne prêtera pas son joueur et en Turquie on a du mal à dépenser énormément d’argent lors du mercato.

Fenerbahçe ne s’assiéra sur aucune

table pour les propositions en deçà

de 15M€ pour Dimitris Pelkas. pic.twitter.com/XToIrFadfC — Fenerbahçe SK France 🇫🇷 (@Fenerbahce__FR) August 7, 2021

Pelkas à Lyon, l'OL ne veut pas un échange avec Dembélé

C’est pour cela que les médias turcs avaient imaginé que pour convaincre l’Olympique Lyonnais les dirigeants de Fenerbahçe pouvaient intégrer Dimitris Pelkas. Le jeuner ailier grec serait sur les tablettes de l’OL depuis pas mal de temps, et les choses pouvaient donc se négocier. Mais Le Progrès a interrogé les dirigeants du club sur la possibilité d’un échange entre Dembélé et Pelkas, et la réponse a été un démenti total et ferme. Jean-Michel Aulas ne veut pas voir partir son attaquant pour un prix discount, même si Dimitris Pelkas est un ailier au potentiel indéniable.