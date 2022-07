OL : Dembélé, un sale coup qui va coûter cher

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se montre particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Les Gones espèrent se renforcer tout en vendant certains joueurs à belles valeurs marchandes.

Les amoureux de l'OL ont de quoi être rassurés depuis l'ouverture du marché des transferts. Comme Jean-Michel Aulas l'avait promis, le mercato est actif et ambitieux. Des joueurs comme Johann Lepenant, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont déjà posé leurs valises à l'OL. Et ce n'est pas terminé. Peter Bosz veut la venue d'un nouveau numéro 6 et les Gones souhaitent également des latéraux. Aussi, il faudra faire quelques ventes, alors que Lucas Paqueta et Houssem Aouar sont déjà désireux de partir. Si on pensait qu'il en serait de même pour Moussa Dembélé, barré par le retour de Lacazette, il n'est en finalement rien. Pourtant, l'ancien du Celtic ne manque pas de courtisans.

Moussa Dembélé recale Villarreal

Villarreal a tenté une approche pour Moussa #Dembele mais le joueur souhaite rester à Lyon.



En fin de contrat dans un an, plusieurs équipes sont déjà intéressées pour le récupérer libre. (Foot Mercato) pic.twitter.com/yLwqaYv6Fq — Inside Gones (@InsideGones) July 18, 2022

Comme l'indique Foot Mercato ces dernières heures, Moussa Dembélé a récemment refusé les approches de Villarreal. Un choix fort de l'attaquant de 26 ans, qui souhaite aller jusqu'au bout de son contrat avec l'OL, qui se terminera en juin 2023. Un petit coup dur pour les Gones, qui ne toucheraient donc aucune indemnité de transfert alors qu'ils avaient recruté Dembélé pour 22 millions d'euros lors de l'été 2018. Chose positive néanmoins pour les Gones, la belle forme du moment du natif de Pontoise, qui reste sur 11 réalisations lors de ses 9 dernières rencontres avec l'OL toutes compétitions confondues (rencontres officielles et amicales). A noter que Dembélé ne sera pas le seul joueur rhodanien en fin de contrat dans un an, puisque c'est aussi le cas de Rayan Cherki. Même chose pour Aouar, même si le milieu de terrain est ardemment convoité par le Betis. L'OL va donc devoir continuer de préparer l'avenir, sous peine de voir encore des talents mettre les voiles. Avant cela, une saison sera à jouer et l'OL souhaite retrouver le podium de la Ligue 1.