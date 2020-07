OL : Dembélé promet l’enfer au Celtic

Dans : OL.

Dans son deuxième match du Trophée Veolia, l’Olympique Lyonnais affrontera le Celtic ce samedi (20h45). L’occasion pour Moussa Dembélé de croiser son ancienne équipe.

Seulement entré à 20 minutes de la fin du match perdu contre les Rangers (2-0) jeudi, Moussa Dembélé aura sûrement davantage de temps de jeu ce samedi soir. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais devrait monter en puissance, et profiter d’un cadeau de l’entraîneur Rudi Garcia dans une rencontre qui lui tient à coeur, face à son ancienne formation.

« C’est le club qui m’a donné confiance et qui m’a permis de pouvoir me révéler, a confié l’ancien joueur du Celtic aux médias de l’OL. Et je ne remercierai jamais assez tout ce qu’ils ont fait pour moi. C’est un grand club d’Europe avec des fans qui se comptent partout sur la planète. Moi-même je supporte toujours le club. » D’autant que le Français a encore pas mal de connaissances chez les Ecossais.

« Je suis très heureux de pouvoir jouer contre eux, j’ai passé deux superbes années là-bas et je n’oublierai aucun moment passé à Glasgow, a-t-il ajouté. Effectivement, c’est excitant de jouer face à ses anciens coéquipiers surtout que je connais quasiment les 90% de l’effectif. Je suis régulièrement en contact avec eux. » Mais que les Lyonnais se rassurent, Dembélé saura mettre ses liens d’amitié de côté.

Dembélé prévient le Celtic

« A l’Olympique Lyonnais, il n’y a pas de match amical, on va renter sur le terrain pour gagner, a annoncé le buteur des Gones. On doit imposer notre jeu sur le terrain et malgré mes belles années au Celtic FC, je suis maintenant Lyonnais et je donnerai tout pour mon club. » Il faut dire qu’après la défaite contre les Rangers, Lyon n’a pas intérêt à quitter son tournoi par la petite porte, à deux semaines de la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain.