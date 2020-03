OL : Dembélé plan B des cadors anglais au mercato ?

Dans : OL.

Régulièrement associé à Moussa Dembélé au mercato, Chelsea ne faisait pas, initialement, du buteur de l'OL, sa priorité n°1 dans l'optique de l'été prochain.

En effet, The Athletic rapporte en ce début de semaine que c’est Timo Werner qui était la priorité absolue de Chelsea au mercato estival, afin de concurrencer le très apprécié Tammy Abraham. Mais selon toute vraisemblance, les Blues vont être contraints d’abandonner la piste menant à l’international allemand puisque c’est Jürgen Klopp, très intéressé par la jeunesse et la polyvalence du buteur de Leipzig, qui est en passe de rafler la mise à Liverpool. Dès lors, Chelsea aurait revu ses plans et toujours selon le média britannique, le plan B des Blues se nommerait… Moussa Dembélé.

Pas vraiment surprenant puisque l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est très régulièrement associé à Manchester United, mais également à Chelsea depuis plusieurs semaines. Le média, qui confirme que Frank Lampard souhaite se séparer d’Olivier Giroud et de Michy Batshuayi, indique que l’ancien attaquant buteur du Celtic Glasgow est d’dorénavant la piste privilégiée par l’actuel 4e de Premier League. En revanche, aucun détail financier n’est divulgué, alors que Jean-Michel Aulas a refusé des offres supérieures à 50 ME lors du dernier mercato hivernal pour Moussa Dembélé. Sans aucun doute, c’est une énorme plus-value que l’Olympique Lyonnais parviendra à réaliser dans ce dossier. Pour rappel, Moussa Dembélé avait été recruté pour 22 ME en provenance du Celtic Glasgow lors du dernier jour du mercato estival de 2018. Encore une belle opération financière en vue pour l’OL…