OL : Dembélé ou Depay, Rothen a la solution au casse-tête de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur héroïque lors du derby à Saint-Etienne (1-2) dimanche, Moussa Dembélé poursuit sur sa lancée.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a profité de sa titularisation à Amiens (0-2) en Coupe de France pour ajouter un but à son compteur jeudi. Dans une telle forme, l’international Espoirs français prétend logiquement à une place dans l’équipe type de Bruno Genesio. Mais comment l’entraîneur des Gones pourra-t-il associer tous ses talents ? Pour Jérôme Rothen, c’est simple, il suffit de décaler Memphis Depay sur le côté gauche.

« Je trouve que Memphis est un joueur fabuleux, c'est vraiment un top joueur, a encensé le consultant de RMC. Le fait de le libérer de ce poids de jouer seul devant, de le remettre sur le côté avec plus de liberté, il toucherait plus de ballons. Et il aurait une complémentarité avec Fekir qui serait très intéressante, parce que Fekir pourrait prendre sa place à gauche et lui en soutien de l'attaquant. »

L’efficacité retrouvée de Dembélé

« Il aime décrocher, avoir une solution devant parce qu'il est aussi capable de donner de bons ballons de but, a argumenté l’ancien Parisien. C'est une des solutions à amener à l'OL. Genesio va y réfléchir parce qu'aujourd'hui Dembélé est dans une bonne phase. Avec cette confiance, tu peux laisser Dembélé, il n'a pas besoin de 20 000 occasions pour marquer des buts. » Ce qui n’a pas toujours été le cas cette saison.