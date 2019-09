OL : Dembélé défie Mbappé, Lyon a son serial-buteur !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Déjà auteur de 3 buts en ce début de saison, Moussa Dembélé semble clairement être la principale arme offensive de l’OL en compagnie de Memphis Depay. Sur le banc face aux Girondins après un match très intense en milieu de semaine à Montpellier, l’international espoirs français a manqué à son équipe. Il faut dire que son efficacité ne se remplace pas facilement. Une efficacité qui pourrait bien faire de lui l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 à l’issue de la saison. Le meilleur ? C’est son objectif, comme il l’a indiqué à Téléfoot.

« J'ai de grands objectifs et c'est à moi de les atteindre. Finir meilleur buteur de Ligue 1 ? Forcément, c'est possible. Quand on est attaquant, c'est un objectif. Mais ça passe par beaucoup de travail, beaucoup d'efforts défensifs et offensifs » a indiqué l’international espoirs français alors que c’est Kylian Mbappé qui avait remporté ce titre honorifique la saison dernière. Par ailleurs, Dembélé a confirmé que l’OL avait l’intention de titiller le PSG en L1 cette saison. « Finir champions de France ? Il faut y penser. Si on n’y pense pas, on n’y arrivera pas. Ça, c’est clair et net. Le PSG est conscient de ses qualités, de ses forces. Comme nous. À nous de répondre sur le terrain car on peut faire de grandes choses ». Aux Lyonnais et à Moussa Dembélé de jouer.