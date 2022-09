OL : Dembélé à Manchester United, un seule condition

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi son mercato dans le sens des départs, et les dirigeants de l'OL le reconnaissant. Le cas des joueurs en fin de contrat pose évidemment un problème, et c'est le cas de Moussa Dembélé.

Outre le dossier Houssem Aouar, qui a clairement plombé l’été lyonnais, le cas Moussa Dembélé doit clairement donner des migraines aux dirigeants de l’OL. Car quatre ans après avoir rejoint le club rhodanien en provenance du Celtic, l’avant-centre français de 26 ans entame sa dernière année d’engagement avec Lyon sans que la perspective d’une prolongation soit réellement dans les tuyaux. Autrement dit, Dembélé a son avenir dans les mains, et celui qui a marqué 69 buts sous le maillot de l’OL, ça ne s’invente pas, pourra s’engager où il le souhaite au mercato 2023. Si en France, Moussa Dembélé n’attire pas réellement les projecteurs, en Premier League nombreux sont les clubs à suivre de très près la situation du joueur formé au Paris Saint-Germain. Ce samedi, le Manchester Evening News confirme que les Red Devils sont disposés à s’offrir le numéro 9 de l’Olympique Lyonnais, mais dans des conditions très précises.

Dembélé pour remplacer Cristiano Ronaldo à Manchester ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moussa Dembélé (@mdembele_10)

Erik ten Hag le sait, il devra renforcer l’attaque de Manchester United, d’autant plus si Cristiano Ronaldo part en fin de saison. Dans la short-list du club anglais, Moussa Dembélé figure en très bonne place, le fait qu’il soit libre de tout contrat étant l’argument majeur pour des Red Devils qui pensent que le buteur tricolore est une excellente opportunité. « Nous avons révélé en mars que Manchester United regardait Dembélé avant la dernière fenêtre estivale et ils ont envisagé un coup tardif en août, mais les dirigeants ont finalement décidé de ne pas le faire. Mais le signer pour rien pourrait être tentant (...) Moussa Dembélé a marqué 22 fois en 36 matchs lors de la saison dernière. Ce genre de statistiques cohérentes est ce dont United a besoin depuis un certain temps. Et pouvoir signer un tel joueur gratuitement n'arrive pas souvent. Manchester United admire depuis longtemps Dembélé et l'été prochain pourrait être le moment d'enfin bouger dans ce dossier », explique Daniel Murphy, journaliste au sein du média de Manchester.