OL : Dembélé à Liverpool, la fièvre monte chez les Reds

Dans : OL.

Très apprécié en Angleterre dans l’optique du prochain mercato, Moussa Dembélé est régulièrement associé à Chelsea et à Manchester United.

Il y a quelques jours, la presse anglaise affirmait par ailleurs que Chelsea, qui faisait de Timo Werner sa priorité en attaque, allait se rabattre sur l’attaquant de l’OL pour la simple et bonne raison que l’Allemand de Leipzig était tout proche de s’engager en faveur de Liverpool. Une information à mettre aujourd'hui en parallèle avec celle livrée par le média spécialisé dans l’actualité de l’équipe de Jürgen Klopp, Rousingthekop. Et pour cause, Liverpool envisagerait bien de recruter Timo Werner au mercato… en plus de Moussa Dembélé. Le plan de Jürgen Klopp serait en réalité de s’offrir l’Allemand pour jouer sur un coté en cas de départ de Mané ou de Salah, et de recruter le buteur de l’OL afin de concurrencer Roberto Firmino en pointe.

S’il se confirme, l’intérêt de Liverpool pour Moussa Dembélé va bien évidemment chambouler les plans de Manchester United et de Chelsea. Car sans aucun doute, les Reds auront la préférence du buteur rhodanien, devant les Red Devils et les Blues. Du côté de l’Olympique Lyonnais et plus particulièrement de Jean-Michel Aulas, on se frotte déjà les mains devant cette bataille à trois qui se profile pour Moussa Dembélé. Car pour le média, le président de l’OL va avoir le luxe de faire monter les enchères à sa guise, et un départ à moins de 60 ME n’est plus envisageable. Quoi qu’il arrive, c’est donc une très belle rentrée d’argent qui attend l’Olympique Lyonnais dans ce dossier, avec une belle plus-value à la clé puisque pour rappel, les Gones avaient recruté Moussa Dembélé pour 22 ME en août 2018 en provenance du Celtic Glasgow.