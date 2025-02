OL ‍: De Zerbi applaudit le coup de génie de Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les derniers jours ont été mouvementés à l’OL, où la décision de John Textor de virer Pierre Sage a provoqué énormément de critiques. En revanche, ce choix ne choque pas Roberto De Zerbi, convaincu de la réussite à venir de son « ami » Paulo Fonseca dans la capitale des Gaules.

Paulo Fonseca avait un sacré déplacement à gérer ce dimanche pour sa grande première à la tête de l’Olympique Lyonnais, trois jours seulement après sa nomination officielle. En déplacement à Marseille, l’équipe du technicien portugais n’a pas été ridicule et a longtemps pensé tenir la victoire puis le match nul, avant finalement de s’incliner dans les derniers instants de la rencontre. Mais après cette rencontre au scénario renversant, Roberto De Zerbi a rendu un vibrant hommage à Paulo Fonseca. A l’heure où les supporters lyonnais ainsi que de nombreux consultants sont en colère à l’encontre de John Textor, qui a fait le choix de virer Pierre Sage, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est lui convaincu qu’il s’agit de la bonne décision et que Paulo Fonseca atteindra ses objectifs à l’OL.

🦁 Paulo Fonseca, le nouveau coach de l'#OL, sur le fait de reprendre un club en cours de saison :



💬"Pierre Sage a fait un travail magnifique, je dois apporter mes idées mais avec continuité car Lyon a fait de bonnes choses."#OMOL #OL #TeamOL pic.twitter.com/IeqKtfwRsZ — Free FOOT (@FreeFoot) February 2, 2025

« J'ai un très grand respect pour Paulo Fonseca, c'est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe, un gars super. Je ne dis pas ça juste parce que c'est mon ami mais parce que je le pense vraiment » a fait savoir l’entraîneur de l’OM au micro de DAZN après la victoire de son équipe au Vélodrome, avant de conclure. « Je le connais, il me connaît. Je pensais qu'il allait défendre en 4-2-4 et nous, on a préparé deux manière de défendre en 4-2-4 et en 4-1-4-1. On ne savait pas si, en une seule journée, il avait pu changer des choses. Lyon a été très bien organisé, en une seule journée, il a déjà changé des choses » a analysé Roberto De Zerbi, intimement convaincu que l’Olympique Lyonnais a fait le bon choix en misant sur Paulo Fonseca pour la suite du projet mené par John Textor. Seul l’avenir nous le dira mais du côté des supporters, on continue de regretter amèrement la façon dont Pierre Sage a été mis de côté.