OL : De Sciglio veut quitter la Juventus et rester à Lyon

Présent ce lundi en conférence de presse, Mattia De Sciglio a confié qu'il souhaitait que son prêt par la Juventus se transforme en transfert définitif à l'Olympique Lyonnais.

A deux jours du déplacement de l’Olympique Lyonnais à Dijon, et au dernier jour du mercato d’hiver, Mattia De Sciglio faisait face à la presse. Pour le défenseur international italien, prêté par la Juventus à l’OL lors du dernier marché estival des transferts, tout se passe bien à Lyon, au point même de ne pas revendiquer son poste naturel, conscient que Rudi Garcia faisait passer le collectif avant les intérêts personnels. Une situation qui convient parfaitement à De Sciglio. « Je me sens très bien, je suis en train de trouver mon rythme et c’est très important. Peu importe si je joue à droite ou à gauche, le plus important c’est de jouer. Je suis à la disposition du coach, je joue là où il a besoin de moi. A droite c’est ma position naturelle, mais je peux jouer à gauche sans problèmes. Je suis content, mais comme je le dis souvent, on peut toujours s’améliorer et je pense que le fait de continuer à jouer peut m’aider à trouver cette confiance pour être encore meilleur », a précisé le joueur de 28 ans.

Interrogé sur son avenir, à Lyon ou ailleurs, une fois cette saison terminée, Mattia De Sciglio n’a pas caché qu’il comptait sur l’OL pour retrouver la Squadra Azzurra à l’occasion de l’Euro, et qu’ensuite il était clairement favorable à un transfert de la Juventus à Lyon. « Je suis concentré sur le présent, je veux faire des bons matches ici jusqu’à la fin du championnat, et j’espère être appelé pour le championnat d’Europe. Après on verra, mais c'est certain ça ne me dérangerait pas de rester à Lyon », a reconnu le latéral droit italien. Un message directement envoyé à Juninho, qui va devoir faire des choix, sachant que la qualification, ou non, de l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions changera totalement la donne.