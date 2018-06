OL : De Castillo renvoyé à la case OL par Nîmes

Dans : OL, Ligue 2, Nîmes.

Romain Del Castillo a apporté sa pierre à la montée en Ligue 1 du Nîmes Olympique, le joueur prêté par l'Olympique Lyonnais étant titulaire à 29 reprises, marquant 4 buts et réalisant 7 passes décisives. Alors forcément, du côté des dirigeants du club gardois on a essayé de trouver un accord avec l'OL et l'attaquant de 22 ans afin qu'il continue sa route dans l'élite sous le maillot de Nîmes. Mais dans les colonnes du Midi Libre, le directeur sportif du promu annonce que les discussions sont terminées et qu'aucune solution n'a été trouvée.

Laurent Boissier est resté relativement flou sur les raisons de cet échec. « Le dossier est clos ! Del Castillo ne viendra pas à Nîmes. Parfois, à tous les niveaux, club, joueur et agent, il est difficile de s’entendre... », a confié le directeur sportif du Nîmes Olympique. Résultat concret de ces négociations ratées, Romain Del Castillo repart à l'Olympique Lyonnais où il a encore une année de contrat et surtout où son avenir est plus qu'incertain.