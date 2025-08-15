OL ‍: David Friio sort du silence pour cet événement

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Viré par John Textor après seulement neuf mois au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, David Friio est sorti de son silence ce vendredi.

Muet depuis son départ de l'OL en septembre 2024, suite à une décision signée John Textor qui lui reprochait d'avoir raté le mercato, David Friio a tenu à faire connaître sa position après le départ jeudi de Nemanjam Matic. Le milieu défensif serbe a été laissé libre par l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien signant un message laconique sur X (anciennement Twitter) pour confirmer la « fin de la collaboration » avec l'ancien joueur du Stade Rennais. Un joueur que David Friio s'était battu pour faire signer à l'OL, alors que du côté du club breton, on ne le laissait pas partir. Tout cela alors que le club rhodanien jouait le maintien, Pierre Sage venant tout juste de succéder à Fabio Grosso. C'est d'ailleurs tout ce contexte qui a incité l'ancien directeur sportif de Lyon de rendre hommage à Nemanja Matic.

David Friio remercie Matic d'avoir signé à l'OL

Je communique très rarement sur les RS mais ce soir je voulais remercier Monsieur @NemanjaMatic pour avoir voulu nous rejoindre à l’@OL , alors que nous étions dans une situation dramatique, et avoir été un élément prépondérant de la remontée fantastique sous @Pierre__Sage — David Friio (@david_friio) August 14, 2025

Via son compte X, Davis Friio a rendu hommage au joueur serbe, désormais libre de signer où il veut. « Je communique très rarement sur les RS mais ce soir je voulais remercier Monsieur Nemanja Matic pour avoir voulu nous rejoindre à l’OL, alors que nous étions dans une situation dramatique, et avoir été un élément prépondérant de la remontée fantastique sous Pierre Sage », a rappelé l'ancien dirigeant de l'Olympique Lyonnais. Un message qui a été salué par de nombreux supporters de l'OL, lesquels sont conscients que Nemanja Matic a joué un grand rôle dans l'incroyable remontada de leur club lors d'une saison de Ligue 1 2023-2024 qui restera dans l'histoire du club rhodanien. Et le joueur serbe a lui aussi tenu à remercier David Friio par le même réseau social. L'Olympique Lyonnais va dorénavant devoir découvrir la vie sans Matic, même si la fin de saison avait déjà été marqué par une rupture entre Paulo Fonseca et le joueur serbe.