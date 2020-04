OL : Daniel Riolo spoile la fin du feuilleton Memphis Depay

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a remis le dossier Memphis Depay en haut de la pile afin que l'attaquant néerlandais prolonge son contrat. Daniel Riolo sait comment cela va se finir.

Jean-Michel Aulas a profité d’un message sur Twitter de la part d’un de ses fans, pour dire qu’il faisait tout ce qu’il pouvait afin de réussir à obtenir la prolongation de contrat de Memphis Depay. Alors que l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais est confiné du côté de Dubai en enchaînant d’impressionnantes séances de travail physique, des vidéos plus légères et même un nouveau rap ce week-end, le président de l’OL veut accélérer dans ce dossier. Pour Daniel Riolo, il est évident que la situation actuelle fait le jeu de Jean-Michel Aulas, et probablement aussi de Memphis Depay, la fin du feuilleton étant hautement prévisible.

« Un Memphis Depay qui aurait fait une saison complète sans cette blessure, on sait bien que son destin était logiquement de quitter Lyon, lui-même avait fait des déclarations dans ce sens-là où on sentait bien que l’OL lui avait servi pour se relancer. Et d’ailleurs il l’avait plutôt bien fait, en tout cas on avait la certitude qu’il avait vraiment des qualités. Logiquement moi je m’attendais à un départ. Mais cette blessure change tout, tout comme le contexte qui fait que le mercato sera probablement très calme et que certains clubs ne pourront pas s’intéresser à Memphis. Le contexte est favorable à ce que tout le monde se fasse une déclaration d’amour, à ce que Aulas fasse le patron qui réussit à retenir la vedette, à ce que Memphis d’un coup dise qu’il se sent bien à Lyon. Hop, tout le monde est content », a confié, sur RMC, Daniel Riolo.